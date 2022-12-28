Siirt’te kuraklık endişesi çiftçileri korkutuyor

Siirt’te bu yıl yetersiz olan yağışlar nedeniyle, kuraklık endişesi çiftçileri korkutuyor. Çiftçiler bölgede bu yıl yağmur ve kar yüzü görmezken, geçen yılın en soğuk ayı olan aralık ayında da beklenen yağışların yağmaması üreticileri kara kara düşündürüyor.

Bölgede beklenen yağışların gelmemesiyle beraber büyük bir kuraklıkla karşı karşıya kalacaklarını söyleyen Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, yağışların olmaması çiftçileri tedirgin ederken, umutlarını bu hafta yağması beklenen yağışlara bağladıklarını dile getirdi.

Günbat, “Bu yıl ilimizde ve bölgemizde yeteri kadar yağmurlar yağmadı. Bu mevsimde gereken yağmurların yağmadığı görülmektedir. Bu yağmurlar yağmadığı takdirde ilimizde ve bölgemizde büyük kuraklıklar yaşanacak, çiftçiler zor durumda kalacaklar. Bölgemizin en büyük geliri tarım ve hayvancılıktır. Yağmurlar yağmasa otlar yeşermeyecek hayvan besicileri de zor durumda kalacaklar. Şuana kadar beklenen yağmurlar yağmamıştır, uykularımız kaçmaktadır. Bu kuraklıktan dolayı çok rahatsız oluyoruz, çok zor durumda kalıyoruz. İnşallah yağmurların yağmasını bekliyoruz. Ama yağmasa çok büyük zararlar olur bölgemizde” dedi.

Yaşanan kuraklığın kendilerini zor durumda bırakacağını belirten Refik Keklik adlı çiftçi, yağışların olması için dua ettiklerini söyledi.

Keklik, “Çiftçiyim bağ, bostan işiyle uğraşıyorum. Bu sene bereketli bir sene olması için yağışların yağmasını bekliyoruz. Güzel bir verim bekliyoruz. Gübre fiyatlarının düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.