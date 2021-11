Siirt’te Goji Beryy meyvesi ile Trabzon hurması üretilecek

Siirt’te 360 üreticiye 2 milyon 78 bin TL tutarında fidan ve tohum dağıtıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi kapsamında üreticilere badem, böğürtlen, Goji Beryy ve Trabzon hurması fidanları ve fiğ, mercimek, buğday tohumu dağıtıldı. Fidan ve tohum dağımı öncesine bilgi veren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, projenin hayata geçmesiyle üretimde çeşitliliğin artacağını söyledi. Tarım alanın da her geçen gün ilerleme kat ettiklerinin dile getiren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, üretime katkısı olan her projeyi desteklediklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Önümüzdeki süreç bütün dünya için Türkiye için gıdanın öne çıktığı üretimin öne çıktığı küresel ısınma kuraklıkla mücadele ederken daha da önemli hale geldiği bir zamanda yaşıyoruz. Onun için üretmek bütün topraklarımızı ekilebilir tüm alanlarımızı ekmemiz lazım. Suyu çok güzel kullanmamız yönetmemiz lazım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün imkanlarımızla çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Direk üretime katkısı olacak projeleri her zaman destekleyeceğiz” dedi.

"Yüzde 75 hibe üreticilere can suyu oldu"

Yıllardır merkeze bağlı Pınarova köyünde çiftçilik yaptığını söyleyen üretici Veysel Deli, Tarım ve Orman Müdürlüğünün vermiş olduğu yüzde 75’lik hibenin kendilerine can suyu olduğunu söyledi. Deli, “Pınarova ve tuz kuyusunda bulunan arazilerimizi hububat üzeri ekiyoruz. Bu sene Siirt Valiliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğünün bize vermiş olduğu yerli mercimek tohumunu kullandık. Yüzde 75 hibeyle verdiler bize. Bir nebze olsun biz üreticilere yardımcı oldu. Ekeceğimiz mercimek ve buğdayların haziran da hasadını yapacağız. Bereketli bir sene ve bol yağışlı geçmesini Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

2021 yılında yapılan toplam tarımsal projeler tutarı 4 milyon 917 bin TL olduğu belirtildi.