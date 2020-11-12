Siirt’te fıstık atığı birçok ailenin geçim kaynağı oldu

Siirt’ten ülke ekonomisine 10 milyar lira gelir sağlayan fıstığın atığı, hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Siirt’in Eruh ilçesinde topladıkları fıstık atıklarını makinede harmanladıktan sonra hayvan yemi haline getiren çiftçiler, balya haline getirdikleri atık samanlarını satarak geçimlerini sağlıyor. Fıstık atıklarından elde ettikleri samanları satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Rıdvan Ertaş adlı çiftçi, kışın hayvanların tüketmesi için balya haline getirdikleri samanları satarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını söyledi. Ertaş, "Bu gördüğünüz fıstık samanı. Topluyoruz daha sonra orakla kimi atla biçiyor, öğütüp ondan sonra burada satıyoruz. Kilogramı 60 kuruş, işçilerin parasıyla beraber 1 liradan satıyoruz. Bazı aileler geçimini fıstık samanında gerçekleştiriyor. Fıstık samanı daha ucuz olduğu için halk daha çok bunu alıyor. Gücü yok arpa, saman almaya ikisinin yerine bunu kullanıyor. 10 ile 15 aile bu işle uğraşıyoruz. Alım satımı yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz” dedi.

Göçerlerin tercih ettiği fıstık samanlarına ilginin her geçen arttığını dile getiren İhsan Akan adlı çiftçi ise, "Elimizdekiler fıstığın sapıdır. Burada patoza veriyoruz. Kışın da hayvanlara vereceğiz. 60 kuruştan alıyoruz, 1 liradan satıyoruz. Küçük ve büyükbaş hayvanlara veriliyor. Geçimimizi bunlardan sağlıyoruz" diye konuştu.