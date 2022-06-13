Siirt’te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

Siirt’te düğün sezonun açılmasıyla birlikte Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan, kök boya ile renklendirilen şal-şepik kumaşına ilgi arttı.

Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal-şepik kumaşına ilgi her geçen gün artıyor.

Ürettikleri kumaşları yurdun her tarafına gönderdiklerini dile getiren Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, aldıkları siparişlerden dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi. Çelik, “Bulunduğumuz yerde yüzde yüz tiftikten şal-şepik kumaşı üretimini gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz şal-şepik kumaşlarını yurdun her tarafına gönderiyoruz. Düğün sezonun açılması ile birlikte kumaşlarımıza rağbet oldukça artmıştır. Şuanda kursumuzda 30 kursiyerimiz mevcut. Kursiyerlerimize aynı zaman da kursiyerlerimize günlük olarak ücretler ödemekteyiz. Hem onlara meslek öğretip hem de ailelerine yardımda bulunmalarını sağlamaktayız” dedi.

Eruh Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur Müdürlüğünün ortak projesi ile hayata geçirilen şal-şepik projesinde 30 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor.