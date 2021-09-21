Siirt’te çiftçilere koyun dağıtıldı

Siirt’te küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Pervari ilçesine bağlı Ormandalı köyünde çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı.

Siirt’in 1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye’de ilk 10’da yer aldığını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ilde tarım ve hayvancılığa ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi. Siirt genelinde 2 bin 138 proje başvurusu yapıldığını, 200 üreticinin başvurusunun uygun görüldüğünü belirten Demirhan, "Valilik öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında düzenlenen protokolle hayata geçen proje ile küçükbaş havyan varlığının artırılması, tarımın geliştirilmesi ve sürünün büyütülmesi amaçlanıyor. Hayvan dağıtımına tarımsal potansiyeli yüksek Pervari’de başladık. Ziraat Bankası tarafından projeden yararlanacak üreticilere uygun kredi sağlanmaktadır" dedi.

50 koyun alan Kerem Çetin adlı çiftçi ise, destek olanlara teşekkür etti.