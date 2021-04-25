Siirt’te arıcılara polen tuzaklı kovan ile ekipman dağıtıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pervari ilçesinde organik bal ve arı üretiminin artırılması için bal üreticilerine polen tuzaklı kovan ile ekipman dağıttı.

GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Pervari Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Siirt Arıcılar Birliği ortaklığında yürütülen Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması Projesi kapsamında polen tuzaklı kovan ve ekipman dağıtım programı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, proje kapsamında üreticilere Pervari’de organik bal üretimini arttırmanın yanı sıra diğer arı ürünlerinin üretilmesini teşvik etmek amacını taşıyarak yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u arıcı katkılı 457 bin lira bütçeli proje ile Pervari’de 20 arıcıya bin adet polen tuzaklı boş fenni kovan, bin adet propolis toplama tuzağı, 20 adet polen kurutma fırını, 20 adet elektrikli tel çit sistemi dağıtımı yapıldı.