Siirtli üreticilere tarımda tasarruflu su kullanımı anlatıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ’İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanım’ paneli düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca Tarımsal Sulama Eğitim Programı çerçevesinde düzenlenen panelde iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek için su kıtlığı, taşkın veya kuraklık gibi temel sorunların bertaraf edilmesinde suyun ve su kaynaklarının yönetimi, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı, sulama altyapısının geliştirilmesinin yanında etkin su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, bilişim ve uzaktan algılama ile suyu izleme, toprak ve çevre koruma konularında panelist hocalar tarafından üreticilere sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Panelde Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doç. Dr. Mehmet Şenbayram, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Nevzat Aslan, Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Kösetürkmen ve Siirt Üniversitesinden Prof. Dr. Çetin Karademir, Doç. Dr. Ali Beyhan Uçak ile Dr. Öğr. Üyesi Halit Seyfettin Atlı konuşmacı olarak katkı sağladı.

Siirt’te birçok ürünün bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan marka değeri bulunan önemli tarımsal ürünlere sahip olduğunu dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, son beş yılda bakanlık tarafından bitkisel ve hayvancılık alanında üreticilere 361 milyon lira destekleme sağlandığını aktardı. Demirhan, “2022 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımları çerçevesinde 30 milyon tutarında 515 projemiz onaylanmıştır. İlimiz, 515 proje ile ülke sıralamasında ilk 20’de yer almıştır. 2018-2022 yılları arasında bakanlığımız, valiliğimiz ve ilgili kurumların destekleri ile Siirt tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için 53 milyon lira tutarında 70 adet tarımsal proje uygulanmış, uygulanmaya devam etmektedir” dedi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ise, “Yakın zamanda özellikle 2020 yılında ciddi kuraklık görüldü. Bazı ürünlerde yüzde 50’ye yakın bir düşüş kaydedildi. Bu hayvancılık alanındaki sonuçlardan bahsetmemiz mümkün. Tabi bizim bunlarla ilgili yapmamız gerekenler var. Yapmamız gereken fakat yapamadıklarımız var. Ciddi bir nimeti boşa akıtıp gidiyoruz. Heba oluyor sularımız” şeklinde konuştu.

Panele Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, il ve ilçe müdürlüğü idarecileri ile teknik elemanlar, tarım danışmanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.