Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, çinko izabe tesisi inşaatında incelemelerde bulundu

Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yapım inşaatı devam eden Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek ’Lineer Metal Çinko Fabrikası’ inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tesis inşaat çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, Türkiye’deki en büyük çinko yatırım tesisinde montaj ve inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Tesis inşaatının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, tesisin tamamlanması halinde ilk etapta bin kişiye istihdam sağlamakla birlikte ilk fazı itibarıyla yıllık 50 bin ton külçe elde edileceğini söyledi. Siirt Organize Sanayi bölgesinde genişletme çalışmalarının da devam etiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, işadamlarını ve yatırımcıları huzur şehri Siirt’te yatırım yapmaya davet etti. Vali Hacıbektaşoğlu Siirt’in gelecekte enerji madencilik, tarım ve hayvancılık ile turizm alanında cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliğinin ortak yürüttüğü proje kapsamında hizmet veren Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi’ni gezerek, inceledi.

Tesis Müdürü Sinan Çelik ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade ederek, Siirt Fıstığının marka değeri her geçen gün artığına dikkat çekti.