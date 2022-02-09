Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, başkanlığında yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Siirt İl Özel İdaresi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile 2022 yılı yatırım programı ve projeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Alternatif su kaynakları, Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisi 2 kademe arıtma kapasitesinin artırılması, Atık su Tesisi artırma kapasitesi, Kezer-Aktaş taşkın koruma projesi, Veysel Karani Göleti ile İl Özel İdaresi, Karayolları ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2022 yılı yatırım programına alınan projeler ve yatırımlar görüşüldü.

2022 yılı yatırım programına alınan yatırım ve projeleri takip edildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projelerin etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için yetkililere talimat verdi.

Toplantıya, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Orman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları 94 Şube Şefliği yetkilileri katıldı.