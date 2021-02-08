Siirt TSO’da yapılandırma devam ediyor

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) üyelere sunduğu aidat borçlarını yapılandırma imkanının, 28 Şubat 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

STSO’da aidat borçlarına yapılandırma süresinin devam ettiğini belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, oda üyeleri, aidat borçlarını 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırabileceklerini söyledi. Yapılandırmanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Kuzu, "Ülkemizde korona virüs vakasının ilk görüldüğü mart ayından itibaren uygulanan bazı tedbirler başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkilemektedir. Siirt TSO olarak yaşanan bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atarak çeşitli desteklerin sağlanmasında öncülük ettik. Kamu alacaklarının yapılandırılmaya başlamasıyla birlikte, Siirt TSO olarak bizde üyelerimize biriken aidat borçlarını yapılandırma imkânı sunduk. Kamu alacaklarının yapılandırma süresi 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Ancak, odamızın yapılandırma süresi devam ediyor. Üyelerimize 31 Ağustos 2020 tarihi öncesine ait oda aidat borçlarının faizlerinin silerek, anaparanın peşin veya 6 eşit taksitle yapılandırılmasını sağlıyoruz. Pandemiden dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle son başvuru süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Oda üyelerimizin bu tarihe kadar başvurmaları halinde mevcut anapara borçlarını peşin veya 6 aya kadar yeniden yapılandırarak ödeyebilecekler. Pandemi sürecinin kısa sürede sona ermesi umuduyla, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.