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Siirt fıstık işleme tesisi fıstık alımına başladı

Siirt Fıstık İşleme Tesisi yaş fıstık alımına başladı.

Ekonomi 13.09.2021, 18:07
Siirt fıstık işleme tesisi fıstık alımına başladı

Siirt Fıstık İşleme Tesisi yaş fıstık alımına başladı.

Yıllık 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip Siirt Fıstık İşleme Tesisi yaş fıstık alımına başladı. Siirt Fıstık İşleme Tesisi 1 kantar binası, 4 adet silo ve 2 adet soğuk hava deposunun bulunduğu tesiste, kabuk soyma, kavurma, tuzlama, çatlatma, toz haline getirme ve paketleme makine ve teçhizatları ile modern bir tesis olarak faaliyet yürütüyor.

Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret AŞ’den yapılan açıklamada, “Her zaman fıstık üreticimizin yanındayız, kendilerine hizmet etmek, ürün ve emeklerine destek vermek en öncelikli görevimizdir. Çiftçimizin fıstığı, emekleri ve fıstığın güncel piyasa değeri göz önünde bulundurularak, en iyi fiyatlara satın alınmaktadır. Üreticilerimizden satın alınan ürünler tesisimizde en iyi koşullarda hazırlanmakta, ürünler katma değer kazanıp ülkemizin dört bir yanına pazarlanmaktadır” denildi.

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