Siirt fıstığının ülke ekonomisine getirisi 5 milyar TL

Siirt’in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar TL gelir sağlayan Siirt fıstığında verimin artırılması amacıyla bağ ve bahçelerde erkek çeşit tespiti için saha da tozlayıcı uyumu çalışmaları yapılıyor.

Son yıllarda mevsimsel değişikliklerin özellikle Siirt fıstığı üretiminde olumsuz etkilediğini dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, erkek ve dişi tozlaşmaları az olduğu zaman ürün üzerinde olumsuz etki bırakmakta, ürün verimini azalttığını ve boş oranının yüksek olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının TAKEP projesi-Tarımsal Arazilerin Etkin Kullandırılması Projesi ile yaptıkları projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Demirhan, “Biz, şimdi o projenin uygulamasını yapıyoruz. Biz bu proje ile neyi amaçlıyoruz? Bizim yetersiz olan erkek ağaçlarımızın yanında uygun zamanda döllenme imkanı sunmayan çeşitlerimiz bulunmaktadır.

Bu çeşitler, tam erkekler ve dişiler tozlaşma döneminde aynı haftaya denk gelmemektedirler. Çünkü erkekler açtıktan sonra bir haftalık süre içinde dişilerinde açıp birbirleri ile tozlaşması gerekmektedir. Bu durum bazen denk gelmemektedir. Bizlerde bu soruna çözüm bulmak adına ilimizin çeşitli bölgelerinde erkenci, orta ve geç çeşit erkek çeşitlerimizi tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çeşitlerin tespiti sonuçlandıktan sonra uygun erkek çeşitler ile aşılama çalışmaları yapılacaktır” dedi.

“Tozlaşmanın olmaması önemli bir sorun”

Erkek kalemleri bulduktan sonra kentin lokal olarak farklı yerlerinde erkenci, orta ve geç kalemleri aşılayarak bahçelerde en azından tozlaşma sorununa çözüm bulunup veriminde bu çerçevede daha da artırılmasını sağlayacaklarını ifade eden Demirhan, “Bu bölgede önemli bir sorundur. Bazen üreticilerimizin bu konuda bilgi yetersizliği, yeterince erkek ağaç bırakmamaları, erkek ağaç bıraksalar da uygun olmayan çeşitlerle bahçe dizaynı oluşturulması üretimde ve verimlilikte olumsuz etki etmektedir. Uygun ve yeterli erkek çeşit aşılamaları sonucunda en az yüzde 30 verim artışı olacaktır” diye konuştu.