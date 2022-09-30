Siirt fıstığına yurtdışından talep, fiyatları arttırdı

Ülke ekonomisine yılda 5 milyar liranın üzerinde gelir sağlayan Siirt fıstığında hasat çalışmaları devam ediyor. Fıstığa yurtdışından olan talep, fiyatı artırdı.

Siirt’in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı İkizbağlar köylerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinde serin havada fıstık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların altına örtü seren üreticiler, hasat yapıyor. Toplanan fıstıklar kabuklarından ayrılması için fabrikalara gönderiliyor.

Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, bu yıl fıstıkta rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.

Siirt fıstığına yurtiçi ve yurtdışından artan talep nedeniyle 200 TL’ye satılan Siirt fıstığının 250 TL’ye çıkmasını beklediklerini ifade eden Günbat, “Siirt fıstığında bugünlerde hasat sona erecektir. Hasat edilen fıstıklarımız şu anda işleme fabrikalarında işlem görmektedir. Kavrulmaktadır, tuzlanmaktadır ve piyasaya satılmaktadır. İşlenmemiş fıstık yani toptan fıstık 150 ile 180 TL’ye satılmaktadır. Bunun yanında fabrikalarda işlem gören fıstıklarımız, işlenmiş, tuzlanmış ve kavrulmuş fıstıklar da kalitesine göre 200 ile 220 TL arasında şuanda piyasada satışı yapılmaktadır ve alıcı bulmaktadır. Siirt fıstığı son zamanlarda özellikle meze olarak kullanıldığı için yurtiçinde ve yurtdışından çok yüksek talep vardır, bu talep olduğu sürece fiyatların düşeceğini tahmin etmiyoruz bu fiyat daha da yükselebilir, fıstık fiyatları artacak yüksek bir talep var Siirt fıstığına onun için çiftçilere bereketli bir yıl diliyorum” dedi.