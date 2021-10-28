banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Siirt fıstığı dünya pazarında yerini aldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ekonomi 28.10.2021, 15:40
Siirt fıstığı dünya pazarında yerini aldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesindeki tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Siirt fıstığının ’Fistalora’ ve ’Siirt’ten’ markalarının yanı sıra ’Anadolce’ ve ’Doluharman By Anodolce’ markalarıyla da raflarda yerini alacağını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt fıstığı dünyanın en iyi lezzetleri arasına girdiği ve bu anlamda pazarlamada Siirt fıstığına üstünlük sağlayacağını söyledi. Hacıbektaşoğlu, “Belçika lezzet akademisinde bütün dünya çapında yıldızlı gurmelerin puanlamasıyla tamamen ürünün markasının nereden geldiğinin bilmeden tamamen tadına göre test edilen fıstığımız ürünler içerisinde fıstığımız 3 yıldız aldı. En yüksek standardı aldı Siirt Fıstığı. Bu bizde pazarlama da Siirt fıstığına çok büyük üstünlükler sağlayacak. İnşallah daha fazla fıstık işleyeceğiz. Daha fazla fıstık satacağız. İnşallah fıstık değerini bulacak” dedi.

Avrupa’nın önde gelen şef ve gurmeleri bünyesinde buluşturan ‘Uluslararası Tat Enstitüsü’, gerçekleştirdiği ‘2021 Tat Değerlendirmesi’ sonucunda ‘Siirt Fıstığı üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) her yıl dünya çapında tüketicilere sunulan gıda ve içecek ürünlerinin tat performansını değerlendiriyor. Siirt’in marka ürünü ve eşsiz lezzetiyle Türkiye’de en çok tercih edilen Siirt Fıstığı, yılda bir defa Belçika’nın Başkenti Brüksel’de düzenlenen dünyanın en iyi şef ve gurmelerinin katıldığı Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 100 üzerinden 92,4 puanla üç yıldızın tamamını alarak, dünyanın en lezzetli fıstıkları arasında yerini aldı.

Ziyaret programı, Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında, düzenlenen Siirt Fıstığı İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş, yönetim kurulu toplantısı ile sona erdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3