Siirt fıstığı 30 bin ton hasatla ülke ekonomisine 7 milyar TL katkı sağlayacak

Siirt fıstığı, ülke ekonomisine yılda 7 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak yurt içinde ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, bu yıl fıstıkta rekoltesinin 30 bin ton civarında olduğunu söyledi.

Fıstığın, yurt içi ve yurt dışından artan talep nedeniyle 200 TL’ye satılırken, 250 TL’ye çıkmasını beklediklerini ifade eden Günbat, “Ziraat Odası istatistiklerine göre, fıstık hasadımız yaklaşık 30 bin ton civarında olduğudur. Bu yıl ki fıstığımız geçmiş yıllara göre daha kaliteli bir fıstık elde etmişiz. Siirt fıstığına yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir talep var. Bu da ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar TL katkı sağlamaktadır. Çiftçiler olarak bu durumdan çok memnunuz. Siirt fıstığına özellikle yurt dışından çok büyük bir talep var, bu da çiftçilerimizi, Ziraat Odamızı ziyadesiyle memnun etmektedir. İşlenmiş fıstığın fiyatı şu anda 200 ile 240 TL aralığında. İşlenmemiş fıstık 165-170 TL civarındadır” dedi.