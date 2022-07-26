Sigortacılıkta insan odaklı dijital dönüşüm

‘Geleceğin sigorta trendleri ve Insuretech’ sohbet buluşmalarında sigorta sektöründe dijitalleşme masaya yatırıldı.

Dünyada pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme Türk sigortacılık sektöründe bir üst seviyeye taşındı. Yapay zekayı ana tema olarak gündemine alan sektör, bu alandaki yatırımlarını da hızlandırıyor. IDC’ye (International Data Corporation- IDC) göre, 2019’da 37 milyar dolar olan yapay zeka harcamalarının 2023’te 97.9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Amerikan danışmanlık firması Gartner’a göre, sigorta şirketlerinin yüzde 51’i yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyor. Dünyada yaşanan bu gelişmenin Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin hızla artmasını sağlayacağı tahmin ediliyor.

İlk buluşmanın konuğu AcnTurk oldu

‘Geleceğin sigorta trendleri ve Insuretech’ odaklı sohbet buluşmalarını başlatan SFS Yazılım ve Danışmanlık, ilk etkinliği basın mensuplarının katılımıyla bugün gerçekleştirdi. Geleneksel hale getirilmesi planlanan toplantısının konuğu AcnTurk Genel Müdürü Murat Dişçi oldu. SFS Yazılım Danışmanlık Genel Müdürü Murat Atıcı ev sahipliğinde gerçekleşen sohbette, dijital değişim ve dönüşümün sigorta sektörüne etkileri konuşuldu.

İnsan odaklı üretim

Toplantının açılış konuşmasını yapan Murat Atıcı, dijital dönüşümün sektörü büyüteceğini belirterek, “Şu anda dünya sigortacılık sektöründe 100 milyar dolar civarında olan dijital yatırım büyüklüğünün 2026’ya kadar 170 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe global olarak önemli yapay zeka yatırımlarının hayata geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

Platformun; Dijital Yol Haritasındaki çözümlerin sigorta acentelerini de kapsamakta olduğunu anlatan Atıcı, bu yönde çalışmalara hız verdiklerini belirtti. 2021 yılında TÜBİTAK TEYDEB desteği ile başladıkları yapay zeka bazlı sigortacılık uygulamalarını müşterilerine sunmaya başladıklarını kaydetti. Atıcı, “İnsan odaklılık anahtar kelimemiz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte onların iş ihtiyaçlarını karşılayan yazılım çözümleri geliştiriyoruz. Teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak doğru ürün ve hizmetleri müşterilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bütçemizin yüzde 35’i teknolojiye”

Murat Dişçi, “Şeffaf ve doğru bir iletişim kurma stratejisiyle iler Teknoloji destekli hizmet platformu kurma aşamasında SFS’den çok ciddi destek alıyoruz” dedi.

Sigorta sektörünün sorun oluşturan algısını kırması gerektiğini aktaran Dişçi, “Biz hizmet odaklıyız. Bizden talep edilen hizmete göre çözümler üretiyoruz. Müşteri dostu, yenilikçi, gerçek ve samimi bir şirketiz. Bir anlamda acentenin kendisiyiz. Üreteceğimiz hizmetlerle acentelerin sigortacılık sektörüne yaptığı katkıyı desteklemek istiyoruz. Şirketimizin ilkesi olan açık iletişimle sektörde müşteri odaklı değişimi acenteler ile birlikte gerçekleştireceğiz. Müşteriye değer önerisi geliştirilirken teknolojiyi etkin kullanacağız ve bu alanda önemli patent çalışmalarımız var. Bütçemizin yüzde 35’ini teknolojiye ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proaktif sigortacılık geliyor

Nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zincir, büyük veri ve 5G ile birlikte teknoloji kullanımının çok farklı bir boyuta evirileceğini anlatan Atıcı, “Dijitalleşme ile birlikte şirketler daha çevik ve maliyet etkin hizmet üretme kabiliyeti geliştirmekte. Sigorta şirketleri teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak daha hasar oluşmadan gerekli önemlerin alınması konusunda müşterilerini yönlendirme imkanına sahip olacaklar. Sektör aslında ’proaktif sigortacılık’ olarak adlandırabileceğimiz farklı bir yöne doğru evirilecek. Çünkü hasar sonuçta istenmeyen bir şey. Sigorta şirketleri, geliştirecekleri ürün ve hizmetler ile hasarların önceden tahminleyerek önlenmesinde müşterilerine destek vererek bir yandan sektöre diğer taraftan da sigortalılara ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” şeklinde konuştu.

İyi sigortacılığın geniş bir ekosistemi bir arada en iyi şekilde yönetebilme işi olduğunu vurgulayan Dişçi, “Şirket olarak SFS’yi seçme nedenlerimizden en önemlisi platformun sadece bizim iş süreçlerimizi yönetmekle kalmayıp bütünleşik olarak bütün paydaşlarımıza hizmet sunabildiğimiz bir platform olmasıdır. Şirketimiz, sigortacılığı bir hizmet olarak görmekte ve müşterisine bütünleşik bir deneyim sunmayı hedeflemekte. Teklif aşamasından başlayan müşteri etkileşim sürecini, poliçenin üretilmesi ve hasarın tazminine kadar tek bir ürün olarak ele alıyoruz. Bu sürecin bütün bileşenlerine en etkin hizmeti üretecek şekilde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Örneğin çekici ihtiyacı duyan bir müşteri bizi hemen yanında bulabilecek. Bütün bunları yapabilmek için teknolojiyi etkin kullanıyor olacağız” dedi.

Patform “Önce insan” diyerek genç yetenekleri sektöre kazandırmaya devam ediyor

Platform; sektöre kalifiye gençler yetiştirmeyi hedefleyerek başlattığı ‘Genç Yetenekler’ Programının 2021 - 2022 dönemini başarı ile tamamladı ve 2022 - 2023 programını başlattı. Sektöre genç beyinleri kazandırarak, sektörün yetişmiş yazılımcı ihtiyacına çözüm sağlamayı amaçlayan program ‘Yazılım Teknolojileri’ alanında kariyer yapmayı ve üniversite öğrenimine devam ederken iş hayatına da adım atmak isteyen genç yetenekleri hedefliyor.

Murat Atıcı, yazılım ve yazılım bazlı ürünleri geliştirmenin Türkiye için çok önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, bu konudaki fırsat penceresinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve bu alanda uzun yıllardır hizmet veren bir şirket olarak gençleri desteklemeyi bir görev bildiklerini belirtti.

“Memnuniyeti artırıyor”

Sigorta sektöründe kullanılan yapay zeka tabanlı uygulamalara örnekler veren Atıcı, “Sanal asistanlar, süreç otomasyonu, risk tahmini, fiyatlama, sahteciliğin önlenmesi, mevcut müşterilerde yeni öneriler oluşturma gibi birçok konuda yapay zeka çözümleri artan bir şekilde kullanılmakta. Yapay zeka uygulamaları şirketleri rekabette ön sıralara çıkartırken, müşterilerine doğru ürün ve doğru fiyatlama oluşturmayı da mümkün kılıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka uygulamalarının müşteri memnuniyetinin artırılmasında önemli etkilerinin olacağını anlatan Atıcı, “Örneğin sektörde sıklıkla kullanılan sanal asistanlar müşteriyi tanıyarak ona sigorta yolculuğunun her aşamasında destek olabiliyor. Üstelik bu süreçlerin büyük bir kısmında diyalogları tek başına yürütüp sonlandırabiliyor. Dolayısıyla hem şirketin müşteri memnuniyeti sağlamasını hem de çalışanların basit ve standart süreçler yerine daha katma değerli alanlara konumlandırılmalarının önü açılmış oluyor” şeklinde konuştu.