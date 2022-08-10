Sığır azaldı, koyun arttı

Sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,9 azalırken, koyun sayısı yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı Haziran ayında 17 milyon 876 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,9 azalarak 17 milyon 693 bin baş, manda sayısı ise yüzde 1,5 azalarak 183 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 2022 yılı Haziran ayında 58 milyon 448 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak gerçekleşti.