Sigaraya zam geldi!

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında: "Ufaktan sigara zammı geliyor umarım diğer gruplar yapmaz. Bu listede bazı gruplara zam geçişi olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Buna göre TÜRKTAB A.Ş (TT) grubu bünyesinde üretilen sigara fiyatlarına 1 ile 2 lira arasında zam yapıldı.

20 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyat listesi şu şekilde:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Ekovitrin Medya Grubu editörleri tarafından bulanıklaştırılmıştır.