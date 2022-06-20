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Sigaraya zam geldi!
Haziran ayının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname ile duyurulan ÖTV düzenlemesinin ardından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarında ilk zammı duyurdu. Zam 1ile 2 TL arasında fiyatlara yansıdı.
Ekonomi 20.06.2022, 14:11
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında: "Ufaktan sigara zammı geliyor umarım diğer gruplar yapmaz. Bu listede bazı gruplara zam geçişi olmuştur." ifadelerine yer verdi.
Buna göre TÜRKTAB A.Ş (TT) grubu bünyesinde üretilen sigara fiyatlarına 1 ile 2 lira arasında zam yapıldı.
20 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak zamlı sigara fiyat listesi şu şekilde:
Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Ekovitrin Medya Grubu editörleri tarafından bulanıklaştırılmıştır.