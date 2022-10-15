Sigaraya zam geldi! En ucuzu 29,5 lira...

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyat 15 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 29,5 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 32 liraya çıktı.

ALKOLE DE ZAM YOLDA

Tekel Bayileri Yardımlaşma DerneğTi Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarına 1 Kasım tarihinde yüzde 15 ile 18 arası maliyet zammı geleceğini duyurmuştu.