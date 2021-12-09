Sigaraya yine zam! En ucuz sigara 14 Lira oldu

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı listede söz konusu gruptaki sigaraların en ucuzu 14 TL olurken, en pahalı sigara ise 19 liraya yükseldi. Aybaş yaptığı paylaşımda 'Sigara zammı devam ediyor' dedi.