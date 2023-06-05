Sigaraya dev zam: ''5 TL birden zam geldi''

Hatırlanacağı gibi sigara fiyatlarına her yıl yılda 1 kez zam uygulanıyordu. Artan maliyetlerin oldukça yüksek olmasından dolayı sigara en son yılbaşında uygulanan zamların ardından bir zam da bu ay geldi.

Açıklanan son bilgiye göre bir kutu sigara için tüm gruplarda 5 ila 10 TL arasında zam uygulanması bekleniyor. Bu zam ile birlikte 33 TL’ye satılan bir kutu sigara artık 38 ila 43 TL bandında satılıyor olacak.

En pahalı sigara fiyatının 43 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacağı iddia edildi.

"7 TL - 10 TL zam geliyor"

Seçimlerin ardından gözler yükselen fiyatlarda. Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bir diğer zam beklentisi de sigaraya oldu.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade ederek, zam beklentisine dair, “Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 10 lira ile 7 lira arasında zam beklediklerini söylüyor” diye konuştu.