Sigaraya büyük zam! İçerken bir kez daha düşünün...

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Philip Morris (PM) ve Marlboro grubundaki sigara markalarına 4 TL'lik zam geldiğini duyurdu.

Buna göre, PM gurubunda 21,5 liradan ucuz sigara kalmadı.

Marlboro grubunda ise en ucuz sigara 23 TL olurken, en pahalı sigara 25 TL'ye çıktı.

Aybaş, "Pm Marlboro grubu sigaralara 4 TL zam gelmiştir" diyerek zamlı yeni fiyatları paylaştı:

İşte tam fiyat listesi: