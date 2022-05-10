Sigaraya bir zam daha!

Gelen son dakika bilgisine göre bir sigara gurubuna daha zam yapıldı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gelen zammı duyurdu. Paylaşılan listeye göre, Imperial Tobacco grubu sigara fiyatları değişti. Buna göre; D.S 29 TL olurken Imperial C.R 26 TL olarak belirlendi.

SİGARAYA ZAM GELDİ!

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.

GEÇEN HAFTA DA ZAM YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.