Sigaraya bir zam daha geldi!

Enflasyonu ateşleyecek

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4.3’ü bulan ‘alkollü içecekler ve tütün’ setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4.04’le büyük bölümü sigaraya ait. Sigara zamlarının sektöre yayılması halinde, sigara zamlarının yıllık enflasyona yüzde 2-2,5’luk bir etkide bulunması bekleniyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre benzer oranda zammın sektör geneline yayılması halinde yıllık enflasyona yaklaşık 200-250 baz puan yükseltici etki yaratacak. Zam ay ortasında geldiğinden etkinin bir kısmı bu ay, geri kalanı nisanda görülecek.

Sigara zamları

Philip Morris'in zammının ardından British American Tobacco (BAT) grubu sigaralarına da 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 23 lira 50 kuruşa çıktı. BAT'ın ardından da JTI zammını açıkladı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

ENFLASYON SEPETİNE DOĞRUDAN YANSIYOR

Ocak ayında sigaraya gelen yüksek zamlarla birlikte sektörde ortalama paket fiyatı 18,7 TL'den yaklaşık 22,7 TL'ye yükselmişti.

Sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

Geçtiğimiz yıl tütün ürünleri tek başına tüm vergi gelirlerinin neredeyse yüzde 6'sını sağlamıştı. Zamların yapıldığı ocak ayında ise tütün mamüllerinden toplanan ÖTV yüzde 74 artışla 5,3 milyar TL'den 9,2 milyar TL'ye yükselmişti.

Alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV ise yüzde 68 artışla 7,2 milyar TL'den 12,1 milyar TL'ye yükselmişti. (haber 3)