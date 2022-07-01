banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Sigaraya bir zam daha!

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, JTI grubundaki sigaralara 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Ekonomi 01.07.2022, 16:30 01.07.2022, 16:39
Sigaraya bir zam daha!

En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapılmıştı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından JTİ grubu sigaralara 2 TL'lik  bir daha zam geldiğini duyurdu.

Bu zam ile birlikte sigaraya gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıktı. 

Şu anlık sadece JTİ grubuna zam geldiği bilinirken, diğer gruplara da zam gelmesi bekleniyor.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Ekovitrin Medya Grubu Editörleri tarafından mozaiklenmiştir.  

#sigara #zam
Yorumlar (0)
29°
açık