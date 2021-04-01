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Sigaradan sonra doğalgaza da gece yarısı zammı!
Gıdadan konuta birçok şeyin fiyatı artarken, sigara da zamlardan nasibini aldı. Gece yarısı da doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldığı açıklandı. Doğalgaza böyle 2021 yılında 4'üncü kez zam yapılmış oldu.
Ekonomi 01.04.2021, 09:34
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Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.