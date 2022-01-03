Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu.
Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yaptı.
İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.
Sigaranın ağırlığı yüzde 4,57
Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.
Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:
2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88
Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:
Rakı - Yüzde 0,1065
Viski - Yüzde 0,0209
Şarap - Yüzde 0,0264
Bira - Yüzde 0,1572
Sigaralar - Yüzde 4,5656