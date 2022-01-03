Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu

Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yaptı.

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04’lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı.

Sigaranın ağırlığı yüzde 4,57

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656