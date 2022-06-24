Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor

Haziran ayının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname ile duyurulan ÖTV düzenlemesinin ardından TÜRKTAB A.Ş (TT) grubu bünyesindeki sigara fiyatlarına geçtiğimiz günlerde zam gelmişti.

Yıl içinde gelen zamlarla en ucuzu 20 TL'yi aşan sigara fiyatları dolar kuru ve motorin fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeniden artışa geçiyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Tarih veren Aybaş, zam aralığının en az yüzde 15-20 arasında olacağını belirtti.

Gazete Durum'da yer alan habere göre Aybaş, “Temmuzun ilk haftası sigaraya zam gelebileceği yönünde fısıltılar var. Ancak, henüz net değil. Hafta sonu netleşir. Biliyorsunuz motorin fiyatları çok yükseldi. Dolar kuru da yerinde durmuyor. Kur artışı devam ediyor. Bu çerçevede temmuz ayının ilk haftası zam gelebileceği yönünde bir beklentimiz var. Sigaraya yüzde 15 ile 20 aralığında bir artış söz konusu olabilir" dedi.