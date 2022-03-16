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Sigara 30 lirayı aşacak!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirtti. Yıl sonuna kadar en pahalı sigaranın 30 TL'yi aşabileceğini söyledi.

Ekonomi 16.03.2022, 22:07
Sigara 30 lirayı aşacak!

2022 yılı ile birlikte başlayan zam dalgası durdurak bilmiyor. Temel gıdadan elektriğe, doğalgazdan akaryakıta deyimi yerindeyse iğneden ipliğe zam geldi. 

SİGARA FİYATLARINA ZAM ÜSTÜNE ZAM
Akaryakıttaki zam furyasından sonra şimdi de sigara fiyatlarında zam fırtınası başladı. Phlip Morris,  British American Tobacco ve JTI grubu sigara fiyatlarına 2 TL zam yaptı. Böylece en ucuz sigara 23.50 TL'den satılmaya başlandı. En pahalı sigara fiyatı ise 27.50 TL oldu.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

Son 6 ay içerisinde tütün mamüllerine 9 TL'lik zam geldiğini vurgulayan Aybaş , "Normalde sigara ve alkol zamları yılda bir kere yapılırdı. Bu daha sonraki yıllarda altı ayda bire düştü. Bunun sebebi maliyet giderleridir" ifadelerini kullandı.

LOJİSTİK GİDERLER FİYATLARA YANSIYOR
Sigara fiyatlarına gelen zamların gider artışları ve dışa bağlılıktan kaynaklandığını vurgulayan Özgür Aybaş şu açıklamalarda bulundu:

"Benzin ve motorin yerinde durmuyor. Bunların hepsi lojistik giderdir. Firmaların lojistik giderlerini satmış oldukları ürünlere yansıtmama lüksleri yok. Yansıtacaklar, çünkü lojistik maalliyetleri o kadar yükseldi ki artık bunu kaldıramıyorlar. Biliyorsunuz bir de alkol ve sigarada vergi oranları çok yüksek.

İlerleyen dönemlerde değil, benzin ve motorin fiyatlarına ve dolar kuruna bağlı olarak sigaraya yine zam geçişi olacak. Bunlar artık birbirine endeksli bir şekilde devam edecek. Eskiden ÖTV zammı, vergi zammı geçişleri oluyordu şimdi bir de bandrol zammı eklendi. Bir de ithal ürünler için geçerli olacak yüzde 50 gümrük zammı konuşuluyor.

"BU ZAMLAR DURMAYACAK VE DEVAM EDECEK"
Tekel özelleştikten sonra kendi ürettiğimiz yerli ürünler hemen hemen hiç kalmadı. Dışa bağımlılığımızdan kaynaklanan sigara zamları devam edecek. Yıl sonuna kadar en ucuz sigara muhtemelen 25 lira olur, en pahalı sigara da 30 lirayı geçebilir. Aldığımız duyuma göre sigara fiyatı 2 dolara endekslenecek ama bu durmayacak gibi. Şu anda zaten iki dolar 28 lira, zaten bir paket sigara 2 doları geçmiş durumda.  Önümüzdeki süreçte alkol zammı da bekleniyor." 

"DÜNYADA TÜRKİYE'DEKİ GİBİ BİR FİYAT ARTIŞI YOK"
Dünyada var olan bir ekonomik krizden dolayı birçok ülkede tütün ve alkole zam geldiğine yönelik iddiaları yanıtlayan Aybaş, dünyada Türkiye'deki gibi bir fiyat artışının olmadığını belirterek "Evet bir artış var ama bizdeki kadar yüksek değil. Orada yapılan zamlar gelir dağılımına göre vatandaşı etkilemiyor. Ama maalesef 3-5-7-10 lira gibi zam geçişleri bizi etkiliyor. En son zamlardan sonra bizim sigara satışlarımız yüzde 50 düştü. Herkes tütün içmeye başladı. Ve şu an kaçak tütünün önü açıldı. Bu şekilde olması da devletin vergi kaybına uğradığının belirtsidir." 

#sigara #30 tl
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