Sıfır binek araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi ikinci el fiyatlarını da düşecek

Sıfır binek otomobillerde ÖTV matrah limitlerinde düzenleme yapıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirttiler.

Resmi gazetede bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları düzenlendi. Alınan karar ile birlikte Motor silindir hacmi 1600 cm3 geçen araçlarda matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL’ye çıkarıldı. Matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasındaki yüzde 50’lik ÖTV limitinde olan motorlu araçların ise yeni matrah limiti 92 bin - 150 bin TL arasına yükseltildi. Düzenleme sonrası sıfır araç satan markaların resmi sitelerinde de düzenlemeler başladı. Konuyla ilgili konuşan Oto Galerici Nidai Karip, “ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşü ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacaktır ve piyasa hareketlenecektir” dedi.

"ÖTV düzenlemesiyle piyasa hareketlenecek"

Karip, “Uzun zamandır ÖTV düzenlenmesi bekleniyordu araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç satışlarında bir düşüş yaşanıyordu. Bugün açıklanan ÖTV düzenlemesi satışlarda birazda olsa olumlu bir hava estireceğini düşünüyorum. 1600 ve altı motorlu araçlarda yüzde 15’e kadar bir fiyat düşüşü gerçekleşti.Yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan sıfır araçlarda yaklaşık 40 - 50 bin lira kadar indirim söz konusu oldu. Bu düşüşte piyasada olumlu bir oluşturur. Vatandaşlara en azından 50 bin TL’lik bir indirimde olsada eski fiyatının daha aşağısında araç alma fırsatı doğdu. Çok mantıklı bir inidirim oldu zaten uzun zamandır bekliyorduk ve memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Sıfır araçlara yansıyacak olan indirim ikinci el araç fiyatlarını da etkileyecektir”

ÖTV düzenlemesinin gelmesiyle sıfır araçlarda yaşanacak olan indirimin ikinci el fiyatlarına da olumlu şekilde yansıyacağını belirten Karip, “ÖTV indiriminden sonra hareketlilik olacaktır fakat sadece ÖTV indirimine göre piyasanın çok fazla canlanacağını düşünmüyorum. Kredi faiz oranları yüksek olduğu için bu biraz soru işareti oluşturuyor fakat faiz oranlarında da bir düşüş yaşanırsa piyasa çok daha farklı bir hareketlilik yaşar.Sıfır araçlarda fiyat düştüğü zaman ikinci elde de ister istemez fiyatlar düşecektir. Bizim gayemiz araç satmak tükse yada uygun olması bizim için çok önem arz etmiyor. Mühim olan burada piyasanın canlanması ve araç satabilmemiz. Ben herkesin araç alabilmesini istiyorum bizde satmak istiyoruz. Bu yüzden ÖTV indirimi piyasaya can verecek” dedi.

“Yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 50 bin TL indirim olacak”

Beklenen ÖTV düzenlemesinin yüksek araç fiyatlarında 50 bin TL gibi bir indirim sağlayacağını belirten Oto Galerici Yunus Ete, “Uzun zamandır beklediğimiz ÖTV düzenlenmesi nihayet dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Sıfır araçlara olan indirim ikinci ellere de yansıyacağını öngörüyorum. Aslında bu kadarlık bir düzenleme beklemiyorduk bunun yanında faiz indirimi de gerçekleşseydi daha güzel olurdu. Sıfır araçlarda yüzde 80’lik ÖTV diliminde olan araçlar yüzde 50’lik dilime düştü bunu hesaplarsak 310 bin TL bandındaki araçlar 260 bin TL değerine düşecektir ortalama 50 bin TL’lik bir düşüş gerçekleşecektir. Bu durum tabi ki ikinci ellerde de olumlu bir hareketlilik yansıtacaktır. Bu ilk iki hafta bir hareketlilik beklemiyorum vatandaşlar biraz olayı anlamaya çalışacaklardır fakat sonrasında piyasanın hareketleneceğini öngörüyorum. Araç satışlarında bir artış bekliyorum” İfadelerine yer verdi.