Sıfır araçlarda düzenlenen ÖTV indirimi sonrası ikinci oto pazarında işler durdu

Sıfır araçlarda uygulanan ÖTV indirimi sonrası ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi.

Türkiye’de otomobil pazarının yüzde 89’unu oluşturan 1,600 cc’nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni ÖTV dilimi getirildi. Sıfır araçlara getirilen ÖTV indimi sonrası sıfır araçlarda indirim olurken, ikinci el otomobiller elde kaldı. Bursa ikinci el oto pazarında satışlar yok denecek kadar azdı. Pazarda araç satan bir esnaf ise 1 hafta önce 95 bin liraya aldığı aracı 119 bin liradan satışa çıkarttığını, ikinci elde fiyatları galericilerin yükselttiğini söyledi. Sıfır araçtaki ÖTV indiriminden sonra ikinci el araç satışlarının düştüğünü belirten esnaf, "Bugün pazarda hiç satış yok, pazarda fazla müşteri de yok. İşlerimiz durgun" dedi.