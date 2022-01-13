banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Bitcoin Enflasyondan Korunmaya Yardımcı Olur mu?
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!

Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci ele de yansıyacak

2022 yılında sıfır araçlarda uygulanacak matrah limitleri düzenlendi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3’ten 5’e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekonomi 13.01.2022, 13:43
Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci ele de yansıyacak

2022 yılında sıfır araçlarda uygulanacak matrah limitleri düzenlendi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3’ten 5’e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, motor hacmi 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Yeni yılda dilimler yüzde45,50,60,70 ve 80 olarak uygulanacak.

Matrah limitlerinin değiştirilmesi kararını değerlendiren oto galericiler, piyasanın durgun olduğunu söylerken, yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin piyasayı rahatlatacağını belirtiyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak indirimin ikinci el araçları da etkilediğini belirten galericiler, fiyatların yüzde 15 oranında düşebileceğini söylüyor.

“Matrah düzenlemesinin araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat”

Matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulayan galerici Osman Güneş, “Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Gereksiz çıkan araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sıfır araçlar düştüğü zaman ister istemez ikinci el araçlarda düşecektir. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL’de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir” şeklide konuştu.

“Yansımanın oluşması zaman alabilir”

Sıfır araçlara ÖTV düzenlemesi ile iki tane daha dilimin eklendiğini ifade eden galerici Paşa Tuğucu, “Eklenen dilimler ile sıfır arabalara yüzde 6 ile 8 oranında yansıyacak. Yani 400 - 450 bin bandında olan arabalarda 30-35 bin TL indirim oluyor. Şöylede bir durum var piyasada sıfır araba sıkıntısı var. Bu yansımanın oluşması zaman alabilir. Bu indirim ikinci el piyasasına da olumlu yansıyacaktır. Piyasa şu anda durgun olduğu yerde kaldı rakamlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11