Şifa niyetine kullanılan kehribar taşı, Diyarbakır’da 14 yaşındaki ustanın eliyle işleniyor

Diyarbakır’da 14 yaşındaki tespih imalatçısı Serhat Fibal, hem okul okuyup hem de ailesine maddi açıdan yardımcı oluyor. 4 yıl içinde tespih ustası olan Fibal, meslek hayatına tespih imalatçısı olarak devam etmeyi düşünüyor.

Tarihi Sur ilçesinde kehribar olarak bilinen 30 milyon yıllık doğal taşlar 14 yaşındaki genç ustanın eliyle işlenip Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen bu doğal taşların guatr, bronşit, astım, tiroid, sarılık, sinir ve stres gibi birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Kehribar taşının, 32 farklı hastalığa iyi geldiğini ifade eden Fibal, “Bunlar bilimsel olarak açıklanan rakamlar. Doğal taşlar, yurt dışında bazı ülkelerde reçete ile ilaç niyetine verilirken bazı ülkelerde de doktorlar tarafından hastalara öneriliyor. İlaç kullanıyorsanız ilacı kestirir, hastalık ilerlemişse onu azaltır. Doğal taş olduğu için özellikle sinir ve strese iyi geliyor. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Kehribar taşının faydasını gösteren madde içerisindeki süksinik asittir” dedi.

30 milyon yıllık doğal doğal taş

Bu taşların genelde Ukrayna, Polonya, Litvanya, Rusya gibi ülkelerde çıktığını belirten Fibal, “30-35 milyon yıllık doğal taşlardır. Bu taşlar uzun süre toprak altında kaldıktan sonra şekil alıyorlar. Bize kaba taş şeklinde geliyor. Bu taşları kesip biz şekil veriyoruz. Taşlara torna ve makine ile şekillendirip cilalıyoruz. Ama cilasız taşlar daha saf ve daha sağlıklı oluyor. Saf ve işlenmemiş taşın minareli daha fazla olduğu için faydası da daha çok oluyor” şeklinde konuştu.

“3 ayda bir 12 saat toprak içine gömülmeli”

Kehribar taşlarının zamanla renk değiştirdiğini belirten Fibal, “Bu taşlar zamanla vücutta parlamaya başlar. Şeffaf olan taşlar kan kırmızısı, mat olan taşlar ise koyu kahverengini alıyor. Kehribar doğal taş olduğu için 2-3 ayda bir 12 saat toprağa bırakılmalı. Çünkü kehribar taşı kötü enerjiyi ve hastalığı içine çekiyor. Bunları atması için 12 saat toprak içerisinde kalmalı. Kızıl, yeşil, Dominik, Ukrayna, Rusya, Kalingrat ve Kraliçe kehribar dediğimiz çeşitler en iyileri arasında yer alıyor” ifadelerine yer verdi.

Fibal, kehribar taşlarının tanesinin 100 ile 7 bin lira arasında satıldığını sözlerine ekledi.

(Hİ-AKK-E)