Şifa deposu tezgahtaki yerini aldı

İçerisinde birçok vitamini barındıran ve sonbahar mevsimi birlikte toplanmaya başlanan kızılcık, Düzce’de tezgahlarda yerini almaya başladı. Ormanlardan ve dere yataklarından toplanan kızılcığın kilosu pazarda 30 liradan satılıyor.

"Kızılcık hastalıklara yarar"

Kızılcığın birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen satıcı Müzeyyen Yıldırım, "Yayla kızılcığı her şeye iyi gelir. Kızılcık ile marmelat yapılabilir, şerbet yapılabilir. Kısacası her şey yapılabilir. Ne istersen onu yapabilirsin. Kızılcık hastalıklara yarar. Doğal şifa diyebiliriz. Kanser hastalıklarına kadar her şeye iyi geliyor. Kalp hastalarına, kanser hastalarına, kan hastalarına şifa veriyor. Toplaması zor. Dikenli olmuyor ağaçlar ama ağacın dalını eğiyorsun ve oradan topluyorsun" dedi.