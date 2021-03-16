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Sierra Leone’nin 5 bakanından Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Ankara Sanayi Odası ve Sierra Leone Büyükelçiliği işbirliğinde Sierra Leone’den 5 bakanın katılımıyla "Sierra Leone Ticaret ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı gerçekleştirildi. Sierra Leoneli bakanlar, Türk iş adamlarına ülkelerine yatırım çağrısı yaptı.

Ekonomi 16.03.2021, 09:51
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Sierra Leone’nin 5 bakanından Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Ankara Sanayi Odası ve Sierra Leone Büyükelçiliği işbirliğinde Sierra Leone’den 5 bakanın katılımıyla "Sierra Leone Ticaret ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı gerçekleştirildi. Sierra Leoneli bakanlar, Türk iş adamlarına ülkelerine yatırım çağrısı yaptı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve Sierra Leone Ankara Büyükelçiliğinin açılmasıyla beraber ekonomik ilişkilerin güçleneceğini söyledi. Batı Afrika’nın önemli bir ülkesi olan Sierra Leone’nin genç nüfusu, zengin yeraltı kaynaklarıyla beraber ekonomik olarak gelişme gösteren bir ülke olduğunu belirten Cabbar, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi düşük seviyelerde. Geçen yıl büyükelçiliğin açılmasıyla beraber iki ülke arasında ticaret ivme kazanacaktır. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak Sierra Leone’nin kalkınması için işbirliğine hazırız” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nın inşaat, medikal, savunma sanayi, altyapı, elektrik-elektronik, iş makineleri, ofis mobilyaları, bayan tekstil, medikal sektörü, bilişim gibi sektörler olmak üzere 8 bini aşkın üyesi olduğunu belirten Cabbar, “Ankara, potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan, teknolojinin yoğunlaştığı, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi. Ankaralı firmalar Sierra Leone’nin altyapısı, enerji yatırımları dahil birçok sektörde sıfırdan en iyi şekle getirecek kabiliyetlere sahip. Altın madenciliği sektöründe iş yapan firmaların önemli bir kısmı bizim üyemiz ve bu firmalar büyük tecrübeye sahip. Bu alanda da işbirliği yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Sierra Leone Büyükelçisi Mohamed Hassan Kaisamba ise iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Türkiye ile ilişkilerin 1971 yılında başladığını aktaran Büyükelçi Kasisamba, “Ülkemizin yatırım fırsatlarını sizlerle paylaşarak çok iyi tercih yaptık. İki ülke arasındaki ticaret hacmini yukarı seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Özellikle eğitim, sağlık, inşaat, alt yapı, gıda, turizm sektörlerinde Türk yatırımcıları ülkemize davet ediyorum” dedi.

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, ülke olarak özellikle Türk yatırımcıları ülkede görmek için işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin Afrika kıtasındaki yükselen gücü bizler açısından memnuniyet verici. Ülkemize de strateji geliştirme konusunda büyük destekler vermesini takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birçok ikili anlaşmaya imza attıklarına dikkati çeken Tunis, “Bu anlaşmalar özellikle ikili ticaret hacminin ve yatırımların artması bakımından faydalı olacaktır. Ayrıca büyükelçiliğimizin de açılmasıyla beraber ikili ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecektir. Ülkemizde tarım, turizm, madencilik ve enerjide sınırsız fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatları değerlendirmek için Ankaralı firmalarla işbirliği içinde çalışıp ticaretimizi güçlendirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Sierra Leone Cumhuriyeti Teknik ve Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Alpha Wurie da ülkesinde eğitim yerlerinin inşasında ve eğitim araç gereçlerinin temininde birçok açıklarının olduğunu dile getirerek, bu alandaki Ankaralı yatırımcıları ülkesine davet etti.

Sierra Leone Cumhuriyeti Maden ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Musa Timothy Kabba, ülkesinin madencilik sektöründe dünyanın en değerli maden kaynaklarına sahip olduğunun altını çizdi. Ülkedeki maden kaynaklarını çıkarmak anlamında rekabetçi ve dengeli yatırım ortamı oluşturmak istediklerini ifade eden Bakan Kabba, “Türk yatırımcıların Afrika’nın farklı yerlerindeki başarılarını görüyorum. Dünyada madencilik faaliyetlerinin gelişmesiyle beraber Türk firmalarının da son teknolojileri kullandıklarını biliyorum” dedi.

Madencilik sektörünün yeniden canlanmasıyla beraber ülke ekonomisinin taşıyıcı sektörü haline geldiğine dikkat çeken Bakan Kabba, ”Dünyanın en büyük altın, elmas, demir rezervlerine sahibiz. Ayrıca son yıllarda tespit edilen petrol ve doğal gaz rezervleri de bulunmaktadır. Biz Türkiye’deki yatırımcılara çağrıda bulanarak ülkemizdeki zengin maden yataklarına yatırım yapmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sierra Leone Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakanı Memunatu Pratt, ülkesinin önemli bir turizm ve ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belitti. Ülkesinin ilgi gösterdiği ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu belirten Bakan Pratt, ”Turizm ülkemizin kalkınması için önemli potansiyele sahip. Yabancı firmaların ülkemize yatırım yapmasını kolaylaştırıyoruz. Ülkemizde turizm sektöründe yatırım yapabilecek çok fırsatlar var. Bu fırsatları kaçırmayın” dedi.

Sierra Leone Cumhuriyeti Tarım Bakanı Dr. Abubakar Karim ise ülke nüfusunun yüzde 70’inin tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini ve ülkenin tamamının tarıma elverişli olduğunu ifade etti. Ülkesinin tarım sektöründe birçok fırsatlara sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karim, “İklim koşullarımız tarıma çok elverişli. Ülkemizin her tarafında akarsularımız bulunmakta, sulama anlamında büyük imkanlara sahibiz. Ayrıca ekonomik gelir getiren başta balıkçılık olmak üzere kümes hayvancılığı, sığır-koyun yetiştiriciliği ön plana çıkmakta. Bakanlık olarak yatırım yapacak firmalara özel teşvikler sunmaktayız” açıklamasında bulundu.

Toplantıya ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, Teknik ve Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Alpha Wurie, Maden ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Musa Timothy Kabba, Turizm ve Kültür Bakanı Memunatu Pratt, Tarım Bakanı Dr. Abubakar Karim, Yatırım Teşvik ve İhracat Ajansı Müdürü Sheku Lexmond Koroma ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.
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