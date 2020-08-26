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Siemens’ten kanserle mücadele için dev satın alma

SİEMENS VARİAN

Ekonomi 26.08.2020, 13:59
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Siemens’ten kanserle mücadele için dev satın alma

Siemens, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren Varian Medical’ı 16.4 milyar dolar (yaklaşık 120 milyar TL) karşılığında satın alacağını açıkladı.

Siemens’in tıbbi cihazlar üreten bölümü Siemens Healthineers ile Varian Medical Systems arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Siemens Healthineers’ın Varian hisselerinin tamamını hisse başına nakit 177,50 ABD doları karşılığında satın alacağı açıklandı. Bu durumda toplam satış fiyatı yaklaşık 16,4 milyar ABD doları olacak. Varian Yönetim Kurulu bu anlaşmayı oybirliğiyle onayladı ve Varian hissedarlarına da satışa onay vermelerini tavsiye etti. Varian hissedarlarının onayına, yasal onayların alınmasına ve diğer kapanış teamüllerinin yerine getirilmesine tabi olan satış işleminin 2021 takvim yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Siemens Healthineers ve Varian 2012 yılından bu yana Varian’ın yenilikçi tedavi sistemleri ile Siemens Healthineers’ın lider görüntüleme teknolojilerini bir araya getirerek kanser tedavisinin geleceğini şekillendirmeye yönelik stratejik “EnVision” ortaklığında iş birliği yapıyordu.

Varian’ın, satın almanın tamamlanmasından sonraki 12 ay içinde Siemens Healthineers’ın düzeltilmiş baz hisse başı kazancına olumlu katkıda bulunması bekleniyor. Satın almanın tamamlanmasının ardından Siemens Healthineers 2025 mali yılı itibarıyla yıllık en az 300 milyon Euro FAVÖK hedefliyor.

Siemens Healthineers, Varian’ı borçlanma ve özkaynak yöntemlerini bir arada kullanarak finanse etmeyi planladığını duyurdu. Siemens Aktiengesellschaft iştiraki olan Siemens Finance B.V. şirketi, satın almanın finansmanı ve ilişkili ek maliyet ve masraflar için Siemens Healthineers’a geçici süreliğine 15,2 milyar Euro tutarında köprü kredi sağlayacak. Satışın tamamlanmasının ardından Varian bir Siemens Healthineers markası olarak Varian adıyla faaliyetlerine devam edecek.

"Hastalar için daha fazla umut"

Siemens Healthineers AG CEO’su Dr. Bernd Montag satın almayla ilgili olarak şunları ifade etti: “İki lider şirketin güçlerini birleştirmesiyle, tek adımda iki atılım yapacağız: Hem kanserle mücadelede hem de sağlık sektöründeki toplam etkimizde atılım yaşayacağız. Şirketlerimizin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan bu anlaşma, hastalar için daha fazla umut ve daha az belirsizlik, müşterilerimiz için daha da güçlü bir iş ortaklığı, toplum için ise daha etkili ve daha verimli tıbbi bakım anlamına geliyor. Varian’ın tutkuyla çalışan olağanüstü ekibiyle birlikte sağlık sektörünün geleceğini daha da fazla şekillendirebileceğiz.”

"Kanser korkusunun yaşanmadığı bir dünya vizyonumuza hepimizi daha da yaklaştıracak"

Varian Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dow Wilson ise: “Varian, yenilikçi ve hasta odaklı kültürü sayesinde radyoterapi ve multidisipliner kanser tedavisinde ikonlaşmış, güvenilir, müşteri sadakati yüksek bir global marka. Siemens Healthineers yetenekli ve azimli çalışanlarımızın değerini ve Varian markasının, son teknolojili portföyünün, bugüne dek sürekli büyüterek geliştirdiği ilişkilerinin etkisini çok iyi biliyor. Kanserle mücadelenin ilk adımından itibaren klinisyenlere ve hastalara sunduğumuz itibarlı hizmetlerimizi Siemens Healthineers’la birlikte daha da geliştirecek olmak hepimizi heyecanlandırıyor. Siemens Healthineers’la beraber dünyanın her yerinde çok daha fazla sayıda hasta için tedavi süreçlerini dönüştürecek, aynı zamanda çalışanlarımızın da daha büyük ve global bir organizasyonun parçası olarak daha geniş imkânlara kavuşmalarını sağlayacağız. Bütün bu sebepler ışığında Yönetim Kurulumuz Varian için Siemens Healthineers’ın doğru seçim olduğuna, hissedarlarımıza hızlı ve etkili bir değer sunacağına, kanser korkusunun yaşanmadığı bir dünya vizyonumuza hepimizi daha da yaklaştıracağına inanıyor.”

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