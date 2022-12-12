Siemens Türkiye’ye iki ödül

Siemens Türkiye, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı’ndan iki ödülle birden döndü.

Siemens Türkiye, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda hem topluma hem de çevreye yönelik uyguladığı projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Programda projeler, yaklaşık 30 bin halk oyunun katkı sunduğu; aralarında iş, sanat, spor, basın ve akademi dünyasından önemli isimlerin bulunduğu jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ödüllendirildi.

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Siemens Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Özlem Özkaya, “Ortak bir anlayışı paylaştığımız TİSK imzalı bu organizasyonda yer almak ve iş dünyasında daha iyi yarınlara hep birlikte ilham kaynağı olmak, bizim için mutluluk verici. Siemens Türkiye olarak 166 yılı aşkın bir süredir ülkemize hizmet ediyoruz. Ticari faaliyetlerimizin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da ülkemizin ve gezegenimizin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Bugün de bu anlayışımızla hayata geçen “Dijital Dönüşüm Kampı” projemizin ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık - Diğer’ kategorisinde, “Karbon Nötr” projemizin de ‘Yeşil Dönüşüm’ kategorisinde ödüllendirilmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Engelli gençlere kariyer fırsatı

Özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen sürdürülebilir projeleri kapsayan ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık - Diğer’ kategorisinde Siemens Türkiye’nin “Dijital Dönüşüm Kampı” projesi ödül kazandı. Proje ile ülkemizdeki engelli bireylerin yazılım alanında kariyer yapmalarına ve dijitalizasyon dünyasına nitelikli işgücü kazandırmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Özkaya, “Yazılım alanında eğitim ve kariyer olanağı sunarak hem gençlerin geleceğin dünyasına donanımlı bir şekilde hazırlanmasına hem de onların yetenekleriyle teknoloji dünyasının zenginleşmesine katkıda bulunuyoruz. 3 aylık sınıf eğitimlerinin ardından öğrenciler Ar-Ge ekibimizde uygun olabilecek alanlarda 6 ay işbaşı eğitimi görüyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylarımıza çeşitli değerlendirmelerin sonunda Siemens Türkiye’de çalışma olanağı sağlıyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 5 dönemde toplam 39 öğrencinin mezun olduğu projede ilk 4 dönemde başarılı olan 15 adayın işbaşı eğitimleri tamamlandı; aralarından 8 kişi Siemens Türkiye’de çalışmaya başladı. Adayların bazıları ise sektördeki farklı kurumlara yerleşti, program sektöre istihdam sağlama konusunda da örnek oldu.

Karbon Nötr için kararlı adımlar

Siemens Türkiye, Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda sürdürülebilir bir dünya için çevreye yönelik etki oluşturan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen projeleri ödüllendiren ‘Yeşil Dönüşüm’ kategorisinde ise “Karbon Nötr” projesiyle ödüle layık görüldü.

“2015 yılında 19 bin ton olan karbon salımımızın, şu an 5 bin 600 tona düşmüş olması, karbon-nötr olma kararlılığımızın güçlü bir göstergesi” diyen Özlem Özkaya şunları söyledi, “2015’ten bu yana karbon salımını yüzde 70 azalttık. Şu an kampüslerimizde tüketilen elektrik enerjisini tamamen yeşil enerji kaynaklarından temin ediyoruz. Akıllı bina uygulamalarımız sayesinde binalarımızda kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı üretim tesisine sahibiz. 2036’ya kadar tüm araç filomuzu elektrikli araçlarla değiştirmeyi ve yakıt tüketimimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Akıllı bina dönüşümlerini hayata geçirip dijital ekranlardan karbon ayak izini gözlemleyebiliyoruz. Doğalgaz kullanımımızı azaltma yönünde projelerimiz var. Çalışma arkadaşlarımıza işe giriş ve kıdemleri için plaketler vermek yerine hediye ettiğimiz fidanlarla ormanlarımızı büyütmeye devam ediyoruz.”