Siemens Türkiye’den farklı özellikleri ile 3WA açık tip güç şalterleri

Yenilikçi çözümleri ve teknolojik altyapısı ile sektörün beklentilerine yanıt verebilmeyi amaçlayan Siemens Türkiye, bina ve tesislerin güç dağıtımında ihtiyaç duyulan güvenli korumayı 3WA Açık Tip Güç Şalterleri ile sağladığını duyurdu.

Günümüzde zorluk derecesi artan ve daha fazla dijitalleşen altyapı ve sistemlerde, arızalara karşı güvenli güç dağıtımına duyulan ihtiyaç da aynı oranda artıyor. Siemens Türkiye’nin bina ve tesisleri geleceğe bugünden hazır hale getirebilmek amacıyla geliştirdiği, akıllı çift işlemcili elektronik trip ünitesi (ETU) ile 3WA Açık Tip Güç Şalterleri; yapılara esneklik imkânı sunarken, haberleşme teknolojisiyle de aynı anda birden fazla haberleşme protokolünü destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, 3WA Açık Tip Güç Şalterleri ile tesislerinde enerji verimliliğini sağlarken güçlendirilmiş mekanik dizayn ve genişletilmiş yeni akım değerleri portföyü ile de siber güvenlikli haberleşmenin kolaylığına erişebiliyor. 3 boyutlu online konfigürator sayesinde ise ihtiyaç duyulan teknik özelliklere sahip ürünler kolaylıkla seçilebiliyor. Kullanıcıların fabrikaya göndermeden bakımını yapabildikleri 3WA Açık Tip Güç Şalterleri en yüksek seviyede sistem kullanılabilirliğinin yanı sıra maksimum tesis verimliliği de sunuyor. Alçak gerilim panosunun yeni merkezi bileşeni olacak şekilde tasarlanan 3WA açık tip güç şalterleri, aynı boyutlara ve bağlantı noktalarına sahip olduğu birçok farklı uygulamada tercih edilen 3WL’den 3WA’ya geçişlerde ek bir çalışma gerektirmeden IEC 61439 standardına uygun olarak 3WL açık tip şalter panosuna entegre edilebiliyor. Maksimum sistem kullanılabilirliği için gelişmiş koruma fonksiyonları ve yüksek devreyi ayırma kuvveti sunan 3WA Açık Tip Güç Şalterleri, dayanıklı mekanik yapısı ve ürün kalitesi ile zorlu koşullara sahip ortamlardaki uygulamalarda bile önemli performansa sahip. Farklı özellikleri ile 3WA Açık Tip Güç Şalterleri bina ve tesisleri geleceğe bugünden hazır hale getirmeyi mümkün kılıyor.

Şalterlerin özellikleri şöyle açıklandı:

Web tabanlı konfigürator

Kolay montaj ve kurulum

Kompakt boyutlar ile alan tasarrufu

Entegre güvenlik fonksiyonları

Aksesuarları ihtiyaçlara göre sahada yenileyebilme

Koruma ünitesinin (ETU) lisanlama ile teknik özelliklerinin yükseltilebilmesi