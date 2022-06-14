Siemens Healthineers Türkiye ve Ege Üniversitesi’nden iş birliği

Siemens Healthineers ve Ege Üniversitesi arasında ’Temel Araştırma Sözleşmesi’ imzalandı. 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen imza töreninde Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sanayi-üniversite iş birliklerine önemli bir örnek oluşturan anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini anlattı.

Siemens Healthineers Türkiye ve Ege Üniversitesi arasında ülkemizde tıbbi görüntüleme teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Master Research-Temel Araştırma Sözleşmesi imzalandı. 14 Haziran 2022 Salı günü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen imza töreninde Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak sözcülüğünde bir basın toplantısı da düzenlendi. Bu iş birliği, Türkiye’nin tıbbi görüntü teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olması için araştırmacılara, inovatif fikirleri ve projelerinde gerekli desteği ve alanı sunmayı hedefliyor.

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, düzenlenen basın toplantısında Temel Araştırma Sözleşmesi hakkında şu açıklamada bulundu: “Şirket olarak ülkemizin gelişiminde üniversite-sanayi iş birliklerinin çok önemli bir işlev üstlendiğine inanıyoruz. Özellikle tıbbi görüntüleme alanında Türkiye’deki akademi dünyasının taşıdığı potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için gerekli teknolojileri, bilgi birikimini ve araştırma alanlarını sağlamak amacıyla bu yöndeki çalışmalarımıza uzun yıllardır devam ediyoruz. Türkiye’nin değerli eğitim kurumlarından biri olan aynı zamanda nitelikli MR araştırmalarında çok önemli çalışmalara imza atan Ege Üniversitesi ile bu yöndeki iş birliklerimize bir yenisini daha eklemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Temel Araştırma Sözleşmesi hakkında bilgi veren Enis Sonemel, “Yaptığımız anlaşma, iş birliğimiz kapsamında yürütülecek nitelikli araştırmalar ve projeler için Ege Üniversitesi ile birlikte yapacaklarımızın genel hatlarını çiziyor. Şirket olarak uzun yıllardır hastane ve üniversitelerle çeşitli iş birlikleri yapıyoruz. Ancak partnerlerimizle nitelikli bilimsel araştırmalar ve iş birlikleri yapabilmemiz için öncelikle bir Temel Araştırma Sözleşmesi imzalamamız gerekiyor. Sözleşme, iş birliklerimizin şeffaflığı açısından büyük önem arz ediyor. Ülkemizde 2022 yılı itibarıyla bu sözleşmeyi yedi üniversiteyle imzalamış bulunuyoruz. Bunların başarılı sonuçlarını görmek çok sevindirici. 2009 yılından bu yana farklı üniversite iş birlikleriyle imzaladığımız benzer araştırma anlaşmalarıyla bugüne kadar dört global patent almayı başardık. Ege Üniversitesi ile yaptığımız bu anlaşmayla da patent sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ise konuşmasında şu sözleri ifade etti: “İş birliğimiz, Türkiye’de MR araştırmalarına sunduğumuz katkının daha kapsamlı bir boyuta taşınmasına vesile olacak. Global düzeyde MR alanında inovasyona öncülük eden Siemens Healthineers uzmanlığı ve desteğinin, ülkemizdeki araştırmacıların yenilikçi fikirlerine önemli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.”

“İş birliğimiz Türkiye’de hem akademik hem de yurt dışına olan bilgi transferinde önemli bir işlev üstlenecek”

Temel Araştırma Sözleşmesi kapsamında ilk etapta araştırma konusu olacak projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim üretme iklimi neticesinde oluşturduğumuz fayda ağı, toplumun hemen her kesimine ulaşmıştır. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve Ar-Ge dahil tüm faaliyetinde ortaya koyduğumuz bu dönüşüm seferberliği, üniversite-sanayi iş birliklerimize de sirayet etmiştir. Bizler Ege Üniversitesi olarak bilgiyi, sanayi ve üniversite iş birliği içerisinde üretebileceğimize; teknolojiyi de bu yöntemle geliştirerek ülke ekonomimize ciddi katkılar sunabileceğimize yürekten inanıyoruz. Ülkemizin küreselleşen dünya pazarında rekabet şansının artması ancak üniversite-sanayi iş birliklerinin artması ile mümkündür. Bizler Ege Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, dünyanın devleri arasında yer alan ve sektörel bazda oldukça çeşitli alanlarda üretim yapan Siemens Healthineers ile iş birliği yapmayı bu anlamda oldukça değerli buluyoruz. Biyomedikal alanda inovatif fikirleri ve projeleri olan araştırmacılarımızın desteklenmesine olanak sağlayan bu iş birliği, ülkemizin tıbbi görüntü teknolojilerini sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke olması için yürütülecek çalışmalara önemli bir zemin oluşturacaktır. Sağlık ve mühendislik alanlarında multidisipliner çalışmaları öngören iş birliğimiz kapsamında; tıbbi görüntüleme sistemlerimizin daha verimli kullanılması için teknik eğitimler düzenlemenin yanı sıra; ileri teknoloji Manyetik Rezonans sistem yazılımlarının geliştirilmesi için ortak araştırma projeleri de yürüteceğiz. Siemens Healthineers ile biyomedikal endüstriye yönelik ortak projeler üreteceğimiz bu değerli iş birliğinin, bilimi teknoloji ile buluşturma noktasında önemli katkılar sunacağına kalpten inanıyor, üniversitemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, Siemens Healthineers Türkiye ile iş birliklerinin ayrıca araştırmacıların gelişimlerini desteklemek ve dünyanın farklı yerlerinde patent çalışmaları sürdürmelerine imkân tanıyacağına da değinerek, “Araştırma projelerimizin hem akademik açıdan hem de yurt dışına olan bilgi transferi anlamında önemli bir işlev üsteleneceğine inanıyorum” dedi.

İmza töreninde doktor öğretim üyesi Özkan Doğanay, kullanıma girecek olan ve MR cihazları ile akciğerleri görüntülemeyi mümkün hale getirecek, ümit vadeden teknolojilerden bahsetti ve Siemens Healthineers yönetim kuruluna bu cihazların prototiplerini sundu.

Global patentlerin sayısını artırmak hedefleniyor

Global çapta MR Ar-Ge’sinde önemli bir rol üstlenen şirketin küresel Ar-Ge operasyonlarında mühendis, doktor, medikal IT uzmanı, tıbbi teknisyen, fizikçi, programcı ve yazılım geliştiricilerden oluşan dokuz bin kişi görev yapıyor. Ar-Ge faaliyetlerinde dünya çapında yaklaşık dört bin beş yüz partnerle klinik iş birlikleri yürüten şirket, yıllık 1,3 milyar euroya ulaşan Ar-Ge yatırımları ve patentleri ile dünya genelinde hastalar, sağlık sektörü profesyonelleri ve toplum için sağlık sektöründe çığır açan yenilikler geliştiriyor.

Siemens Healthineers Türkiye, küresel yapılanmanın Ar-Ge alanındaki uzmanlığını ülkemize taşıyan ve projelere dönüştüren iş birliklerine uzun yıllardır imza atıyor. Şirket, bunların yanı sıra, geleceğin sağlık profesyonellerinin kariyer yaşamlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmak için çeşitli üniversitelerde eğitim serileri düzenliyor.