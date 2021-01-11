Sıcak ve kuraklık nedeniyle fıstık ağaçları erken uyandı

Gaziantep’in Araban ilçesindeki fıstık bahçelerinde inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçenin önemli gelir kaynağı olan Antepfıstığı ağaçlarının sıcaklık ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını söyledi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, sıcak ve kuraklıktan fıstık ağaçlarının etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla Araban Ovası’ndaki fıstık bahçelerini gezerek, inceleme yaptı. Bu dönemde uykuda olması gereken Antepfıstığı bahçelerindeki ağaçların küresel ısınmaya bağlı olarak gündüzlerin mevsim normallerinin üzerine sıcak olması ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını ifade etti. Altun, "Ağaçların dallarındaki fıstık meyvelerine dönüşen karagözler yani tomurcuklar sıcak havalar ve kuraklık nedeniyle erken uyandı, patlama ve çiçek açma aşamasına geldi. Süreçte yaşanacak olan don, şiddetli yağış ve rüzgar durumunda bu çiçekler zarar görebilir ve dökülür. Bu durum ise üreticilerimizin hasat rekoltesini düşürerek, mağdur olmasına sebep olabilir. Bu yüzden üreticiler endişeli" diye konuştu.

Araban Ovası’nda 130 bin dönüm alanda Antepfıstığı dikili olduğunu hatırlatan Başkan Altun, bölgede 4 bin dönüm arazide zeytin, 3 bin dönüm arazide üzüm, 2 bin dönümde badem, 2 bin dönümde de farklı meyveler yetiştiren üreticiler ile son dönemlerde artan sarımsak ve hububat üreticilerinin de aynı durumdan mağdur olabileceğini de ifade etti.

Altun, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların olumsuz etkilerinden kurtulmak için tüm çiftçilerin, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi ve yağışların başlaması için dua ettiğini de sözlerine ekledi.