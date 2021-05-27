Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu

Türkiye’deki narenciye üretiminin 3’te 1’ini karşılayan Adana’da sıcak hava nedeniyle ihracatlık enterdonat cinsi limon ağaçlarındaki meyveler döküldü. Yaklaşık 300-400 kilogram ürün veren ağaçlardan bu sene 20 ile 40 kilogram ürün bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana’da son günlerde yaşanan sıcak hava enterdonat cinsi limon üreticilerini olumsuz etkiledi. Ağaçların meyve vermeye başladığı dönemde 40 dereceyi bulan sıcakların oluşması nedeniyle ağaçlardaki meyvelerin yüzde 80-85’i döküldü. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye satışı yapılan enterdonat cinsi limonun bu sene ihracatının düşük olacağı belirtiliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda 300-400 kilogram meyve veren ağaçlardan bu sene anca 20-40 kilogram meyve alınacağını söyledi.

Yurt dışına gönderecek ürün yok

Enterdonat cinsi limonun genelde ihraç edildiğini belirten Doğan, “Enterdonat cinsi limon, meyer cinsi gibi Haziran ayında çok çiçek açmaz. Bununla ihtiyaç karşılanmaz. Enterdonat cinsi limon zaten iç piyasada tüketilmiyor. Tamamı yurt dışına gittiği için bu sene yurt dışına gönderecek ürün gözükmüyor. Bu ihracatımıza büyük olumsuzluk oluşturacak. Haziran’da açacak çiçek az olacağı için enterdonat cinsi limon pahalı olacak. Çiftçimiz bu sene enterdonattan masrafının yüzde 10’unu bile karşılayamayacak” diye konuştu.