Sibirya soğuklarında domates üretilecek

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas’ta yaz aylarında bile domates tarımı yapılamazken, jeotermal enerji ile kara kışta domates üretilecek.

Sivas’ta iki dönem belediye başkanlığı yapan iş adamı Sami Aydın, geliştirdiği proje ile Sivas’ta bir ilke daha imza attı. Aydın, Sıcak Çermik Termal bölgesinde 60 dönümlük dev bir sera kurdu. Jeotermal enerji ile ısıtılan cam serada, Sivas’ın dondurucu soğuklarında bile tarım yapılması amaçlanıyor. Sivas’ta ilk olan proje kapsamında bugün ilk olarak 120 bin domates fidesi toprakla buluşturuldu. İlk fide dikimi Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, “Sivas çok büyük bir değer kazandı. Çok yüksek bir teknoloji ve ufuk açan bir hizmeti Sivas’a katma değer üretecek bir projeyi Sivas’a kazandırdı. Sami Bey’i tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Gerçekten beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Her alanda Sivas gelişiyor ama tarım alanında bambaşka bir gelişme var. Sivas’ın tarımda çok iyi bir ivme kazandığını söyleyebilirim. Termali sadece sağlık turizmi açısından değil, görsel ve kültürel amaçla kullanıyoruz Altınkale ile birlikte. Geleneksel çadır alanları, meydan düzenlemeleri, oteller ve bir de burası buraya adete ayrı bir katma değer kattı. Ben tebrik ediyorum. İnşallah ilimiz bu güzelliklerle adından söz ettirecek“ dedi.

Sivas’ta bir ilki gerçekleştirerek termal akıllı sera projesini hayata geçirdiklerini belirten Aydın, “Böyle bir tesisin ilk fide dikimini gerçekleştiriyoruz. Bu güzel anımızı, mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için başta değerli valim ve belediye başkanımız olmak üzere hepinize teşekkür ederim. Sivas’ta ilk sera projesi burası, modern bir sera. Bir diğer değişle, bu sera akıllı bir sera. Her şeyini sistem kontrol ediyor. Sivas’ın sıcak çermik suyu bu güne kadar sağlık için bir şifayken bundan sonra tarım içinde inşallah şifa olacak“ dedi.