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Sianji’ye meslek ödülü

Bodrum Rotary Kulübü’nün meslek ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki meslek ödüllerine Sianji Well-Being Resort de layık görüldü.

Ekonomi 04.02.2022, 20:17
Sianji’ye meslek ödülü

Bodrum Rotary Kulübü’nün meslek ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki meslek ödüllerine Sianji Well-Being Resort de layık görüldü.

Bodrum Rotary Kulübü tarafından verilen Meslekte Hizmet Ödülü, Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır’a takdim edildi. Ödülü Çakır’a takdim eden Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Jülide Tunçel, "Geleneksel olarak her yıl iş ve meslek hayatında başarılı, yüksek ahlak standartlarına sahip, bölgesine hizmet eden, sosyal sorumluluk projeleri içinde yer alan, yaşadığı bölgeye katkı sağlayan iş insanlarına, iş yerlerine biz bu ödülü layık görüyoruz. Bu yıl da kariyer hayatına birçok başarı sığdıran ve yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır’a Meslek Hizmet Ödülümüzü vermek istedik. Recai Çakır ve Sianji Well-Being Resort’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ödül töreninde kulübe teşekkür eden Recai Çakır ise, “Bu anlamlı ödülü kariyerim boyunca bana destek veren başta eşim Nesrin Çakır, çocuklarım Oytun ve Çisem Çakır olmak üzere tüm Sianji Group ailesi adına alıyorum. Rotary Kulübü’ne ihtiyaç sahiplerine ve mağdurlara yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Rotary Kulübü ile güzel projelerde bir araya gelmeyi diliyoruz’’ diyerek ödüllerin yardımsever iş insanlarına motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

İş ve meslek hayatına 1981 yılında başlayan, 1988 yılında Kilis Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucu üyeliği yapan Recai Çakır, 1989 yılında kurulan tüm icra yönetim kurumlarında görev alıp iki sene öncesine kadar başkan yardımcılığı görevini sürdürdüğü Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği (TTYD), 1993 yılında Çankırı’da kurucu başkanlığını beş yıl boyunca sürdürdüğü Korgun Sanayi ve İş Adamları Derneği (KORSİAD), 1996 yılında Bodrum’u tanıtmak ve alt yapısını geliştirmek için bu yıl 25. yılı kutlanan önce kurucu başkanlığını yaptığı, şu an ise onursal başkanlığını sürdürdüğü Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), 2016 yılında notaların iyiliğe dönüştüğü ve her yıl düzenlenen konserlerle vakıflar ile birlikte çocukların sağlığı ve eğitimiyle ilgili destek veren tamamı 120 iş insanından oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu’nun kurucu başkanlığı, dört yıldır yönetim kurulunda faaliyet gösterdiği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Sianji Group bünyesinde bulunan Sianji Well-Being Resort& Termal Hotel’de butik ve rezidans konseptiyle Bodrum turizminde mix projelerle bir ilke imza attı. Sianji Well-Being Resort&Termal Hotel’de daha sonra sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaş alma gibi yedi farklı konseptle 12 ay Bodrum turizmine örnek oldu. Geçtiğimiz yıl Bodrum’un ilk ve tek zengin mineralli kaplıca suyunu Sianji Well-Being Resort’te buluşturan Recai Çakır, Bodrum’da turizm sezonunu 12 aya çıkartarak bölge turizmine örnek oldu.

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