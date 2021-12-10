Shopsa Akademi, Adana’daki kadın girişimcilere anlatıldı

Kadın girişimcilerin ürünlerini e-ticaret sitesinde değerlendirmek ve ürün satışlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan shopsa.com.tr tarafından başlatılan akademi eğitimi Adana’da yapıldı.

Shopsa Akademi Proje Koordinatörü Sevda Karaali, Adana Ticaret Odası’ndaki etkinlikte yaptığı açıklamada, ticaretin yükselen trendi olan e-ticaret kapsamında Adanalı kadınlara Shopsa aracılığı ile e-ticareti öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri, karlı ve verimli işler yapabilmeleri için Shopsa Akademinin eğitim modülü hakkında bilgi verdi. Karaali, “Shopsa yeni dönemin yükselen trendi olan e ticaret ile alakalı bugün Adana’daki kadınlarımızla geleceğin e-ticaretinin nasıl olması gerektiğine dair ve bu e ticaretteki verimlilik nasıl hareket edecek, Shopsa Akademi sayesinde kadınlarımız e-ticaret portallarında nasıl aktif rol alacaklar bunun ilk toplantısını yaptık. Devamında valimizin de destekleriyle Shopsa Akademi, Halk Eğitim aracılığıyla çalışmalarına devam edecek” dedi.

Karaali, şuan ki toplantının bir demo çalışması olduğunu kaydederek, “Bugün 25 kadın girişimci ve kooperatif temsilcisi katıldı. Bu demo çalışmayı girişimci temsilcileriyle yol aldıracağız. Buraya katılan hanımların toplantıda edindikleri bilgiler dalga dalga Adana’nın her yerine yayılacaktır. Hedefimiz Adana’daki girişimci kadınları bu e-portalın içine dahil etmek” diye konuştu.