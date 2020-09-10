Shaangu tarafından geliştirilen eksenel kompresörü AV140’ın test sürüşü tamamlandı
SHAANXİ BLOWER GRUP TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN SÜPER BÜYÜK EKSENEL KOMPRESÖR ÜNİTESİ AV140'IN TESİSTE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEST SÜRÜŞÜ 1 EYLÜL TARİHİNDE TAMAMLANDI.
Shaanxi Blower Grup tarafından geliştirilen süper büyük eksenel kompresör ünitesi AV140’ın tesiste gerçekleştirilen test sürüşü 1 Eylül tarihinde tamamlandı.
Shaangu tarafından geliştirilen süper eksenel kompresörü AV140’ın test sürüşünün 1 Eylül tarihinde tamamlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, şirket tarafından bağımsız olarak geliştirilen kompresör ünitesinin, yüksek irtifa uçak motoru test istasyonu, süper büyük yüksek fırın, katalitik kırma, büyük hava ayırıcı, eczacılık, nitrik asit, sülfürik asit, uzun mesafeli gaz taşımacılığı, sıkıştırma enerjisi depolama gibi pek çok endüstriyel proseslerde geniş çaplı kullanıma sahip olduğu aktarıldı. Kompresörün çalışma performansının, 20 bin -25 bin metreküp /dakika akış hızı ve 8-9 basınç oranıyla dünyadaki en yüksek seviyeye ulaştığı, yenilikçi ve yeni yüksek verimliliğe sahip kanat profili ve delik mili, tüm ünitede daha kararlı ve etkin çalışmaya olanak tanıdığı vurgulandı.
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0