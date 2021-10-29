SGK müjdeli haberi duyurdu! 10 yaş ve altı çocukları olan ailelere 1600 TL destek ödemesi

SGK’dan sevindiren bir haber geldi. 10 yaş ve altı çocukları olanlara 1600 TL destek ödemesi yapılacağı kaydedildi. Bu konuda sosyal yardımlar halen daha devam ediyor.

Çocuğu olan kişiler için yaşanan korona virüs salgın süreçlerinden dolayı sıkıntı yaşayan durumlara karşı devletin verdikleri sosyal yardımlar devam ediyor. Son zamanlarda en çok başvuruları devam eden yardım ödemelerinden bir tanesi de 1100 TL değerindeki pandemi destek ödemelerinden yana oldu.

Pandemi dönemleri içerisinde ramazan bayramından önce verilen 3. Faz ödemeleri olarak verilen yardım ödemelerinin kurban bayramından önce de verilecek olması bekleniyor. Ekonomik olarak meydana gelen sıkıntılar ile yüz yüze olan kişiler için yeni bir yardım paketi olarak da 1600 TL ye kadar destek ödemelerinin verilecek olduğu dikkatleri çekiyor.

Verilecek olan yardım paraları için kişilerin muhtaçlık belgesine sahip olması gerekiyor. Muhtaç konumda olan aileler için devlet tarafından birçok destek ödemesi verilecek. 1100 TL yardım ödemesi alan kişilerin eğer 10 yaşına kadar olan çocukları bulunursa çocukların okul masraflarını daha rahat bir şekilde karşılamayı başarmak için 500 TL destek daha verilecek. Okullar için verilecek bu yardım ödemelerini 1100 TL destek ödemesi alan kişilere verilecek.

SGK tarafından yapılan duyurulara bakılacak olduğu zaman yardım paraları için daha önceden onay alamayanlar belediye kapsamında giderek il ve ilçe sosyal yardımlaşmalardan kayıt oluşturma fırsatları veriliyor. Destek ödemeleri almak için 500 TL ile 3. Faz 1100 TL ödemelerine başvuru yapılacak. 10 yaşına kadar okula giden çocukları olanlar için 3. Faz ödemesi alanlara 500 TL ek ödeme verilecek

.Bu sayede vatandaşlar 1600 TL devlet desteği almış olacaklar. E devlet üzerinden yapılan başvurular onay aldığı an kişilerin İBAN numaralarına ödemeler yapılacak. Eğer IBAN numarası eksik ya da hatalı olarak verildiyse de PTT üzerinden TC kimlik numaraları ile giden vatandaşlar ödemelerini alabilecekler.

Kaynak: SGK müjdeli haberi duyurdu! 10 yaş ve altı çocukları olan ailelere 1600 TL destek ödemesi