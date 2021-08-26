SGK Başkanı'ndan borcu olanlara uyarı: Yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona eriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı. SGK Başkanı Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

İLK TAKSİTİN 1 KASIM'A KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyor.

HANGİ DÖNEM BORÇLARINI KAPSIYOR?

Yapılandırma kanunu düzenlemesi nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor. Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen borç kalemleri şöyle: