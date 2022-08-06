SGK asgari ücretliler için düğmeye bastı: 30 bin TL’ye kadar ödeme yapacak!

Geçtiğimiz temmuz ayının başında asgari ücrete yapılan düzenleme ile SGK, yardımı paketi için ödemeleri gereken hesaplamaları yaparak aranılan şartları taşıyanlara yapmaya başladı. Sene başından bu yana asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 70 civarına ulaşırken Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından destek ödemelerinin de başladığı ilan edildi.

Asgari ücret desteği almak için başvuru yapılmasına gerek olmuyor. Aranılan destek şartlarını yerine getiren kişiler aynı zamanda destek ödemesi almaya da hak kazanıyor. Yapılan son zamdan sonra asgari ücret net 5 bin 500 liraya çıkarken brüt asgari ücret ise 6 bin 471 TL olarak uygulanıyor.

SGK Destek ödemelerini otomatik olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırırken asgari ücretli çalışan başına 100 TL ödeme yapılıyor. Bu sayede 50 çalışanı olan bir işveren yıl sonuna kadar devletten toplam 30 bin liralık asgari ücret desteği almış olacak. Söz konusu destekten yararlanmak için çalışan sayısının düşmemiş olması şartı aranıyor. Başvuru yapılmaksızın aranılan şartı taşıyanların hesabına asgari ücret desteği otomatik olarak yatırılıyor.