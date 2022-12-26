SGK açıkladı: EYT ve emeklilik başvuru klavuzu

Bugünkü kabine toplantısının ardından düzenlemeye yönelik detayların paylaşılması bekleniyor. Düzenleme yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 23 Aralık 2022 akşamı katılmış olduğu canlı yayında EYT’lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Bilgin, “Tahmin ediyorum EYT’yi bu ay sonuna kadar Meclis’e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık’ta sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis’in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete’de yayınlanır ve yürürlüğe girer” demişti. Bakan Bilgin’in bu açılamasının ardından ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı anlatıldı.

İŞTE ADIM ADIM İŞLEMLER

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek. SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

Ardından altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak. SGK dün de e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu talebinin nasıl oluşturulacağıyla ilgili bir video paylaştı.