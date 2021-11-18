banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Sezonun ilk zeytin sıkımında fabrika önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Yılda 30 bin ton zeytinin üretildiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın sonrası 20 bin tona düşen sezonun ilk zeytinleri fabrikalarda yağa dönüştürülmeye başlandı. Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde maliyeti düşürmek için Ziraat Odası’na ait yağ sıkım fabrikasını tercih eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekonomi 18.11.2021, 11:51
Sezonun ilk zeytin sıkımında fabrika önlerinde uzun kuyruklar oluştu

Yılda 30 bin ton zeytinin üretildiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın sonrası 20 bin tona düşen sezonun ilk zeytinleri fabrikalarda yağa dönüştürülmeye başlandı. Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde maliyeti düşürmek için Ziraat Odası’na ait yağ sıkım fabrikasını tercih eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde zeytin hasadı başladı. Yılda yaklaşık 30 bin ton zeytin üretilen ilçede yazın çıkan orman yangınlarında 460 bin ağacın zarar görmesi nedeniyle rekoltenin 20 bin ton olması bekleniyor. Zeytinin kilosu bu yıl kalitesine göre 5 ile 8 lira arasında alıcı bulurken, zeytinden elde edilen sızma yağın 0 ile 0.81 asit oranlı olanı 40 TL’den, 0.81- 2 asit oranlı olanı 35 TL’den satılıyor. Diğer fabrikalara göre zeytin sıkım ücretinin kilo başına 2,5 liradan işlem yapılmasından dolayı Ziraat Odası’na ait fabrika önünde yaklaşık 150 araçlık konvoy oluştu. Sabaha kadar sıra bekleyen zeytin üreticileri, üşümemek için ateş yakıp sohbet ederek vakit geçirdi.

“Arkamda 65 kişi daha var”

Yetiştirdiği zeytinleri fabrikaya getiren 78 yaşındaki Mustafa İnci, "Sabah saat 09.30’da geldim. Şu an saat 22.00. Sıra bekliyoruz. Yarın tahminen saat 13.30 gibi sıra gelir. Her tarafta fabrika var, dolu. Ben şu an 83. sıradayım. Arkamda 65 kişi daha var" diye konuştu.

“20 saat bekleyen var”

Zeytin üreticisi Sami Şahingöz, "30 yıllık zeytin üreticisiyim. Zeytin sıktırmak için buradayız. Çok kuyruk var, 20 saattir bekleyenler var. Burada zaman geçirmek için bol bol geziyoruz" dedi.

Çakış Mahallesi’nden zeytin sıkımı için gelen Uğur Ünal ise, "Sabahtan beri arkadaşlar bekliyor, ben de geleli 1 saat oldu. Sabahtan akşama kadar bu sırayı mecbur bekleyeceğiz. Geceyi geçirmek için ateş yaktık, ısınmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük emekle yetiştirdikleri zeytinleri yağ sıkım fabrikalarına getirerek teslim ediyor.

Ardından zeytinler yağ sıkım işlemi için yıkama makinesinde temizleniyor. Yıkama aşamasından sonra öğütücü makineye giren zeytinler, daha sonra homojen halde bekletiliyor. Karışım hale getirildikten sonra ’dekantör’ denilen makineye yönlendiriliyor. Karışımın suyu ile posası ayrıştırıldıktan sonra elde edilen yağlar, posalı halde filtre makinesine geçiyor. Hazır hale gelen yağ, müşterilere teslim ediliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6